Kocaeli'deki trafik ışıklarıyla 'evde kal' mesajı verildi - Son Dakika

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Kocaeli'deki trafik ışıklarıyla 'evde kal' mesajı verildi
6 saat önce
Kocaeli'de sürücüler ve vatandaşların trafik ışıklarına yazılan 'Evde Kal ' ve 'Eve git' mesajları ile uyarıldı.
Kocaeli'de sürücüler ve vatandaşların trafik ışıklarına yazılan 'Evde Kal ' ve 'Eve git' mesajları ile uyarıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tehdidine karşı evde kalmanın önemine dikkat çekmek için trafik ışıklarına farkındalık yazıları yazdı. Bu kapsamda kent merkezinde bulunan trafik ışıklarına 'Evde Kal' ve 'Eve git' yazıldı. Sürücüleri kavşaklarda kırmızı ışıkta 'Evde Kal', yeşil ışıkta ise Eve git' uyarıları karşılıyor. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 03:43 Kaynak: İHA
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