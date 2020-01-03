Kocaeli'deki trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'deki trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı - Son Dakika

Kocaeli'deki trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı

7 saat önce

Kocaeli'de meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca görüntülendi.

Kocaeli'deki trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı, System.String[]

Kocaeli'de meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca görüntülendi.


Kentte sürücülerin yol açtığı trafik kazalarının görüntüleri, "Trafik kurallarına uysalardı bu kazalar olmayabilirdi." yazısıyla Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde paylaşıldı.

Kayıtlarda Kocaeli'de ana yolda ilerleyen otomobilin, tali yoldan kavşağa girmek isteyen otomobille çarpıştığı, kaldırıma çıkan otomobilin trafik ışıklarına çarparak durduğu görülüyor.

Kayıtların devamında Kocaeli'de otomobilin trafik ışıklarında yavaşlayan hafif ticari araca çarpması, savrulan aracın da önündeki otomobile çarpması yer alıyor.

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:12 Kaynak: AA
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