Son Dakika Haberleri: Kocaeli'deki Trafik Kazası

Kocaeli'deki Trafik Kazası

1 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden abla ve kardeşi, toprağa verildi.

Kocaeli'deki Trafik Kazası, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden abla ve kardeşi, toprağa verildi.

Trafik kazasında yaşamını yitiren Ahmet Yiğit (27) ve ablası Emine Yiğit (31) için Başiskele ilçesindeki Vezirçiftliği Ulu Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Yiğit'in yakınları camide taziyeleri kabul etti.

Abla ve kardeşinin cenazeleri, Kulları Kız Köprü Mezarlığı'nda defnedildi.

D-130 kara yolunda dün Yalova istikametine giden Ahmet Yiğit idaresindeki 34 DF 5206 plakalı otomobil, Yuvacık sapağına 500 metre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tabelaya çarpmıştı. Tabelaya çarptıktan sonra yan yolda duran otomobildeki Ahmet Yiğit ve ablası Emine Yiğit araçtan dışarı savrulmuş, sağlık ekipleri, abla ve kardeşinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:24 Kaynak: AA

Başiskele, İzmit, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Merkez Bankası 1 Hafta Vadeli Repo İhalelerine Ara Verdi Senegalli Turiste "Terörist" Diyen Taksici, Meslektaşları Tarafından Darbedildi Erdoğan, Kendisine Uzatılan Notta Telefon Numarasını Göremeyince Talimatı Verdi Nil Karaibrahimgil ve Kalben, Bir Kadının Darp Edildiği Mekandaki Konserlerini İptal Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 16:42:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'deki Trafik Kazası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]