Kocaeli'deki trafik kazasında ölen 5 kişinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu hayatını kaybeden 2'si çocuk 5 kişinin cenazeleri defnedildi.

D-605 kara yolunda dün meydana gelen kazada yaşamını yitiren Serkan Barhan (37), eşi Duygu (33) ve çocukları Göktuğ Barhan (6) ile Serkan Barhan'ın kız kardeşi Tuğba Kılıç (33) ve Kılıç'ın 2 yaşındaki kızı Berra Kılıç'ın cenazeleri, yakınları tarafından morgdan alındı.

Körfez Asri Mezarlığı'na getirilen cenazeler, kılınan namazın ardından İlimtepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye katılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, aileye başsağlığı diledi.

Kazada yaralanan sürücünün annesi Necla Barhan, Kocaeli Üniversitesi Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Baba Reşit Barhan'ın tedavisi ise sürüyor.

"2 yeni kurulmuş yuva yok oldu"

Barhan ailesinin akrabası Sadettin Akar, AA muhabirine, Serkan Barhan'ın bölgedeki bir dolum tesisinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, yıllık izne ayrılmasının ardından ailesi, kız kardeşi ve yeğeniyle denize gittiklerini söyledi.

Trafik kazasının dönüş yolunda meydana geldiğini belirten Akar, "Senelik izinde çocuklar denize girsin, piknik yaparız diyerek Kandıra'ya gitmişler. Dönüşte de bu olay oluyor. 2 yeni kurulmuş yuva yok oldu. Baba da yoğun bakımda." diye konuştu.

Olay

D-605 kara yolunun Çakırcaali Kocabayramlar sapağı mevkisinde dün Serkan Barhan (37) yönetiminde İzmit yönüne giden 34 BSM 420 plakalı otomobil ile Kandıra istikametine seyreden Samet K'nin (31) kullandığı İzmit Belediyesine ait 34 VZ 6212 plakalı kamyon çarpışmıştı. Kazada, sürücü ile eşi Duygu (33) ve çocukları Göktuğ Barhan (6) ile kız kardeşi Tuğba Kılıç (33) olay yeri, Tuğba Kılıç'ın 2 yaşındaki kızı Berra Kılıç da hastanede yaşamını yitirmişti.

Serkan Barhan'ın babası Reşit (65) ve annesi Necla Barhan (55), Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Kamyon sürücüsü Samet K. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.