Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonlarında 7 tutuklama - Son Dakika

Kocaeli'de uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 21 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün İzmit, Başiskele, Kartepe ve Gebze ilçelerindeki 4 olayda 83 gram metamfetamin, 5,20 gram sentetik kannabinoid, 2,34 gram eroin, 1 gram esrar, 2 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1325 lira ele geçildi.

Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında işlem yapılan 12 şüpheli serbest bırakıldı.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti" iddiasıyla adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden, E.B. S.H, M.H, H.M, H.Ö, E.Ö. ve T.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.S ve Ç.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.