Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik faaliyetler kapsamında çalışma yürütüldü.

İzmit ilçesinde dün düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde, 5 av tüfeği ve 201 fişek, 4 ruhsatsız tabanca ve 148 fişek, 1 kurusıkı tabanca, 1 bıçak, 1 hassas terazi ve 1 uçaksavar mermisi ele geçirildi.

Şüpheliler A.H. ve A.Ö'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.