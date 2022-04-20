Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

20.04.2022 17:09
Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik faaliyetler kapsamında çalışma yürütüldü.

İzmit ilçesinde dün düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde, 5 av tüfeği ve 201 fişek, 4 ruhsatsız tabanca ve 148 fişek, 1 kurusıkı tabanca, 1 bıçak, 1 hassas terazi ve 1 uçaksavar mermisi ele geçirildi.

Şüpheliler A.H. ve A.Ö'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Uyuşturucu, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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