Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 33 şüpheliden 12'si tutuklandı

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı.

İzmit, Kartepe, Kandıra, Gölcük Başiskele ve Gebze ilçelerinde son bir haftada gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı ve kullandığı iddiasıyla 33 şüpheli gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haklarında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Gözaltındaki 5 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.