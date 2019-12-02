Son Dakika Haberleri: Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 33 şüpheliden 17'si tutuklandı
Son Dakika Güncel Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 33 şüpheliden 17'si tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 33 şüpheliden 17'si tutuklandı

6 saat önce

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 33 şüpheliden 17'si tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı.

İzmit, Kartepe, Kandıra, Gölcük, Başiskele ve Gebze ilçelerinde son bir haftada gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı ve kullandığı iddiasıyla 33 şüpheli gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haklarında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılan 14 şüpheli, emniyetten salıverildi.


İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:48 Kaynak: AA
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