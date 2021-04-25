Kocaeli'deki vahşi cinayetle ilgili 6 gözaltı - Son Dakika

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 85 yaşındaki vatandaşın evinde elleri bantla bağlanarak öldürülmesi olayı ile ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, 16 Nisan tarihinde Kartepe Rahmiye Mahallesi Hamamlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamam Sokak'taki evinde tek başına yaşayan 85 yaşındaki Halil İbrahim Topal'ın oğlu Şaban Topal, hayvanları beslemek için babasının evine gitti. Evin kapısını açınca babası Halil İbrahim Topal'ı elleri bağlı ve kanlar içinde yerde gören oğlu, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede karın bölgesinden bıçaklanan Topal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayla ilgili Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Halil İbrahim Topal'ın öldürülmesi ile ilgili 6 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - KOCAELİ