Kocaeli'deki yangın

Kocaeli
'nin Çayırova
ilçesinde bir tekstil fabrikası ve lojistik deposunda 4 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili 2 savcı görevlendirildi. Gebze
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Mahallesi
İsmet İnönu¨ Caddesi'nde faaliyet gösteren, çevresinde de fabrikalar bulunan büyük bir alana kurulu 4 katlı Akpınar
isimli tekstil fabrikası ve lojistik deposunda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı belirtildi.
Fabrikada bayram mesaisi nedeniyle yaklaşık 30 kişi olduğu aktarılan açıklamada, yangın başladığı andan itibaren çalışanların bir kısmının dışarı çıktıkları, içeride kaldığı du¨şu¨nu¨len şahısları kurtarma çalışmaları ve yangını soğutma işlemi devam ettiği, yangında ölen kişi sayısının 4 olduğu ifade edildi.
Açıklamada, Bu kapsamda olayın soruşturulması için 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildiği, maddi gerçeğin tu¨m yönleriyle aydınlatılması adına soruşturmanın devam etttiği bildirildi. Cumhuriyet Savcısı
ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından fabrikadan çıkarılan 4 kişinin cenazelerinin, Adli Tıp Kurumu
'na gönderildiği öğrenildi.