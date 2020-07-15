Kocaeli'deki yasa dışı bahis operasyonunda 8 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'deki yasa dışı bahis operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Kocaeli merkezli İstanbul ve Bolu illerinde düzenlenen "Körfez Kurdu" adlı yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 53 şahıstan, 8'i tutuklandı.

Kocaeli merkezli İstanbul ve Bolu illerinde düzenlenen "Körfez Kurdu" adlı yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 53 şahıstan, 8'i tutuklandı. 44 şahsa adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı, 1 şahıs savcılıktan serbest kaldı.


Edinilen bilgiye göre yasa dışı bahis faaliyetlerinin olduğunu belirleyen Kocaeli İl Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri şüpheli şahısları takibe aldı. Yapılan takip sonrasında 11 Temmuz Cumartesi günü Kocaeli, İstanbul ve Bolu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. "Körfez Kurdu" adı verilen operasyonlarda 53 kişi gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise silahlar, kasa, çuval ve kitapların arasına saklanmış halde 546 bin TL ve 750 Euro nakit para ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sonrası Gebze Adliyesine sevk edilen şahıslardan 8'i tutuklandı. 44 şahıs ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı, 1 şahıs savcılıktan serbest kaldı. - KOCAELİ

İstanbul, Kocaeli, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 10:28 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'deki yasa dışı bahis operasyonunda 8 kişi tutuklandı - Son Dakika
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