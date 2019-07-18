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Kocaeli'deki zincirleme trafik kazası

14 dakika önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan otomobil sürücüsü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan otomobil sürücüsü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, pazartesi günü D-100 kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan 34 HR 2299 plakalı otomobil sürücüsü Uğur Aksu (24), tedavi gördüğü özel hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza sırasında genç sürücünün yanında bulunan annesi Rukiye Aksu'nun ise Gebze Fatih Devlet Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.
Olay
Pazartesi günü Hereke D-100 kara yolunun İstanbul istikameti tünel mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 4 otomobil, servis minibüsü ve Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelmişti.
Kazada, aralarında Uğur Aksu ve annesi Rukiye Aksu'nun da olduğu 6 kişi yaralanmıştı.
Kocaeli, Aksu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:02 Kaynak: AA
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