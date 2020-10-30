Kocaeli'den 11 AFAD gönüllüsü İzmir'e yardıma gidiyor - Son Dakika

Kocaeli'den 11 AFAD gönüllüsü İzmir'e yardıma gidiyor
30.10.2020 21:28
Kocaeli'de bir araya gelen 11 AFAD gönüllüsü, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılmak için yola çıktı.
Kocaeli'de bir araya gelen 11 AFAD gönüllüsü, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılmak için yola çıktı.
AFAD Başkanlığının talimatıyla AFAD gönüllüsü olan 11 kişi, İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Kocaeli'den yola çıktı. Kocaeli AFAD gönüllüsü 5 kişi, Sakarya'dan 3, İstanbul'dan da 3 kişi, İzmir'deki deprem sonrası Kocaeli'de bir araya geldi. Hazırlıklarını tamamlayan 11 kişi, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla İzmir'e gitti. - KOCAELİ
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