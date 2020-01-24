Kocaeli'den 8 AFAD personeli Elazığ'a gönderildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'den 8 AFAD personeli Elazığ'a gönderildi - Son Dakika

Kocaeli'den 8 AFAD personeli Elazığ'a gönderildi

6 saat önce

Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle Kocaeli Afet ve Acil Müdürlüğü'ne bağlı 2 araç, 8 arama ve kurtarma personeli, yardım malzemeleriyle yola çıktı.

Kocaeli'den 8 AFAD personeli Elazığ'a gönderildi, System.String[]

Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle Kocaeli Afet ve Acil Müdürlüğü'ne bağlı 2 araç, 8 arama ve kurtarma personeli, yardım malzemeleriyle yola çıktı.


Kocaeli Afet ve Acil Müdürlüğü tarafından Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle 8 arama ve kurtarma personeli bölgeye gönderildi. 2 araç ve yardım malzemeleriyle yola çıkan ekipler, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kargo uçağı ile bölgeye sevk edilecek. - KOCAELİ

Kocaeli, Deprem, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:08 Kaynak: İHA
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