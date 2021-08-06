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Kocaeli'den acı haber! 18 yaşındaki Sude, erkek arkadaşıyla yaşadığı evde silahla başından vurulmuş olarak bulundu - Son Dakika

Kocaeli'den acı haber! 18 yaşındaki Sude, erkek arkadaşıyla yaşadığı evde silahla başından vurulmuş olarak bulundu

06.08.2021 15:37

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşanan olayda 18 yaşındaki Sude Akarsu, bir süredir birlikte yaşadığı erkek arkadaşının evinde silahla başından vurulmuş olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dün akşam saatlerinde Topçular Mahallesi Hilal Sokak'ta meydana gelen olayda; 18 yaşındaki Sude Akarsu bir süredir beraber yaşadığı erkek arkadaşı O.Ö'nün evinde silahla başından vurulmuş halde bulundu. Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sude Akarsu, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Genç kız daha sonra İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sude Akarsu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Sude'nin cenazesi, otopsi incelemesi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi incelemelerinin ardından genç kızın cenazesi ailesine teslim edildi.

18 yaşındaki Sude, erkek arkadaşıyla yaşadığı evde silahla vurulmuş halde bulundu

SEVGİLİSİ SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili, Sude'nin öldüğü sırada evde bulunan erkek arkadaşı O.Ö. polis merkezine götürülerek ifadesi alındı. O.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Polis ekipleri, intihar etmiş olabileceği değerlendirilen Sude'nin ölümü ile ilgili incelemelerini sürdürüyor.

18 yaşındaki Sude, erkek arkadaşıyla yaşadığı evde silahla vurulmuş halde bulundu
Kocaeli'den acı haber! 18 yaşındaki Sude, erkek arkadaşıyla yaşadığı evde silahla başından vurulmuş olarak bulundu

Devlet Hastanesi, Kocaeli, Akarsu, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'den acı haber! 18 yaşındaki Sude, erkek arkadaşıyla yaşadığı evde silahla başından vurulmuş olarak bulundu - Son Dakika


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