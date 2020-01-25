Kocaeli'den deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'den deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri gönderildi - Son Dakika

Kocaeli'den deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri gönderildi

6 saat önce

ELAZIĞ'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü'nden 2 arama kurtarma ekibi bölgeye gönderildi.

Kocaeli'den deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri gönderildi, System.String[]

ELAZIĞ'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü'nden 2 arama kurtarma ekibi bölgeye gönderildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD Başkanlığı'nın talimatıyla Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü'nden 2 arama kurtarma ekibi kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kargo uçağıyla İstanbul, Bursa ve Sakarya ekipleriyle birlikte deprem bölgesine gidecek Kocaeli AFAD ekipleri, depremden hemen sonra İl Müdürlüğü'nde toplanarak organize oldu ve harekete geçti. Diğer ekipler de teyakkuz halinde İl Müdürlüğü'nde bekliyor.

SAKARYA'DAN BÖLGEDE DEPREM TIR'I

Sakarya Büyükşehir Belediyesi deprem TIR'ını bölgeye gönderdi. TIR, Seyyar Afet Koordinasyon Merkezi olarak bölgede hizmet verecek.

İzmit Belediyesi depremin ardından arama kurtarma ekibinin bölgeye gitmek üzere harekete geçtiğini açıkladı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Depremi en iyi bilen kent olarak durumun hassasiyetinin farkındayız. Dualarımız ve yardımlarımız Elazığlı vatandaşlarımızla olacak." dedi.


Kocaeli, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:25 Kaynak: DHA
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