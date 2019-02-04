Kocaeli'den Dünyaya "Kalp Dolusu" İhracat

Kocaeli'de faaliyet gösteren donuk pasta firması, Sevgililer Günü dolayısıyla 30 ülkeye 1,5 milyon kalp şeklinde pasta yolladı.

ŞAHİN OKTAY - Kocaeli'de faaliyet gösteren donuk pasta firması, Sevgililer Günü dolayısıyla 30 ülkeye 1,5 milyon kalp şeklinde pasta yolladı.



Kartepe ilçesinde 2 ayrı tesiste 300 kişiyle donuk pasta üreten yerli firma, Amerika, Avrupa ve Orta Doğu'daki 30 ülkeden gelen Sevgililer Günü siparişlerini yetiştirmek için vardiya sayısını üçe çıkararak, kalp şeklindeki 1,5 milyon pastanın sevkiyatını tamamladı.



Türk ustaların elinden çıkan pastalar, aralarında ABD, Almanya, İtalya, Katar'ın da olduğu 30 ülkedeki raflarda yerini alarak, Sevgililer Günü'nde çiftlerin ağzını tatlandıracak.



Firma Genel Müdürü Eyüp Uçar, AA muhabirine, donuk pasta sektöründe faaliyet gösterdiklerini, yurt içi ve yurt dışında kafeterya ve zincir marketlerle çalıştıklarını söyledi.



Donuk pastanın üretim süreçleri hakkında bilgi veren Uçar, ürünlerin usule uygun yapılan ön ve nihai şoklama işlemlerinin ardından eksi 18 derecede bir yıl boyunca saklanabildiğini kaydetti.



Uçar, pastayı dondurarak aslında zamanı durdurduklarını ve böylece ekonomik fayda elde ettiklerini vurgulayarak, "Aynı zamanda atık miktarını minimize etmiş oluyoruz çünkü pasta eksi 18 derecede bir yıl boyunca saklanabiliyor. 4-6 saat içerisinde çözülerek tüketilebiliyor. Bundan dolayı taze üretime nazaran donuk üretimde zayi miktarımız sıfıra düşüyor ve hacimli üretim imkanı sağladığı için de ekonomik değeri çok yüksek oluyor." diye konuştu.



Farklı ürün gruplarında hareket gören 90'a yakın onaylanmış reçetelerinin olduğunu aktaran Uçar, kısa süre önce 3 vardiya sistemine geçtiklerini ve 300 kişiye istihdam sağladıklarını belirtti.



"2 milyon adede yakın üretim yaptık"



Uçar, toplam 10 bin metrekarelik kapalı alana sahip iki ayrı tesiste ayda porsiyon olarak 1,5 milyon pasta ürettiklerini anlatarak, "Üretimlerimizin ekonomik riskler çerçevesinde dengeli olarak bir çerçeveye oturmasını istiyoruz. Hedefimiz; üretimimizin üçte birinin ihraç edilmesi. Şu anda Amerika, Avrupa ve Orta Doğu'da 27 ülkeye sürekli ihracat yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



Sevgililer Günü'nün üretim ve pazar anlamında ciddi katkı sağladığına dikkati çeken Uçar, şöyle devam etti:



"Bu yıl Sevgililer Günü siparişlerimiz yüzde 50 artış gösterdi. Sevgililer Günü için kırmızı ve beyaz renklerde farklı segmentlerde kalp formlu pastalar ürettik. Şu ana kadar 2 milyon adede yakınlık üretim gerçekleştirdik ve bunun yüzde 75'inin 30 ülkeye sevkiyatını gerçekleştirdik."



Uçar, özel günler için koleksiyonlar hazırladıklarını anlatarak, "Sevgililer Günü'nden sonra önümüzde Anneler Günü var. Bununla ilgili ciddi bir çalışma yaptık. Firma ve ülkelerle ilgili çalışmamızı gerçekleştirdik, onayımızı aldık, üretim planımızı yaptık." dedi.



"Bu yılın favorisi gül yapraklarıyla bezenmiş pasta"



Firmanın üretim ve Ar-Ge müdürü Dursun Kaçar ise Sevgililer Günü konseptinde içerisindeki malzeme ve ebatlarına göre kalp şeklinde 11 çeşit pasta ürettiklerini söyledi.



Üzeri gül yapraklarıyla bezenmiş ve içerisinde bu çiçeğin aroması bulunan pastanın bu yıl daha çok rağbet gördüğünü aktaran Kaçar, Avrupa ülkelerinin daha çok krema ve çikolata oranı bol pastaları, Orta Doğu'dakilerin ise kek yoğun pastaları talep ettiğini kaydetti.



Kaçar, Sevgililer Günü pastalarının büyük kısmının çift porsiyonluk olduğunu, tek porsiyonluk ürünlerinin de bulunduğunu sözlerine ekledi.

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