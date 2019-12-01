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Kocaeli'den Düzce'deki fabrika yangınına takviye ekip desteği
6 saat önce
Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çıkan yangınına müdahale etmek amacıyla Kocaeli itfaiyesinden 4 araç gönderildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:10 Kaynak: AA
Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çıkan yangınına müdahale etmek amacıyla Kocaeli itfaiyesinden 4 araç gönderildiği bildirildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, otomotiv ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmalarına destek verildiği belirtildi.
Açıklamada, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yangın için 2 su tankeri, 2'de çok amaçlı yangın merdiveni olmak üzere 4 araç gönderdi." ifadelerine yer verildi.
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