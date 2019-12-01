Son Dakika Haberleri: Kocaeli'den Düzce'deki fabrika yangınına takviye ekip desteği
Son Dakika Güncel Kocaeli'den Düzce'deki fabrika yangınına takviye ekip desteği - Son Dakika

Kocaeli'den Düzce'deki fabrika yangınına takviye ekip desteği

6 saat önce

Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çıkan yangınına müdahale etmek amacıyla Kocaeli itfaiyesinden 4 araç gönderildiği bildirildi.

Kocaeli'den Düzce'deki fabrika yangınına takviye ekip desteği, System.String[]

Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çıkan yangınına müdahale etmek amacıyla Kocaeli itfaiyesinden 4 araç gönderildiği bildirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, otomotiv ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmalarına destek verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yangın için 2 su tankeri, 2'de çok amaçlı yangın merdiveni olmak üzere 4 araç gönderdi." ifadelerine yer verildi.

Organize Sanayi Bölgesi, Kocaeli, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:10 Kaynak: AA
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