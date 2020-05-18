Kocaeli'den gelip Tuzla'da uyuşturucu satan şahıs yakayı ele verdi - Son Dakika

Kocaeli'den gelerek Tuzla'da uyuşturucu sattığı tespit edilen bir şahıs polis tarafından yakalandı. Şahıslar beraber uyuşturucu sattığı belirlenen bir kişi ile beraberindeki iki kişi de polisin çalışmaları sonucu yakalandı. Yakalanan iki kişi cezaevine gönderildi.



Kocaeli'den gelen bir şahsın Tuzla ilçesi içerisinde uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde bilgi edinen Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, kimlik bilgileri tespit edilen Abdullah T. (22) isimli şahsı 14 Mart 2020 tarihinde saat 14.00 sıralarında Aydıntepe Mahallesinde bulunan bir park içerisinde yakaladı. Ahsın yapılan üst aramasında, 2,43 gram bonzai, 0,48 gram metamfetamin, 18 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



Şüpheli şahsın uyuşturucu madde satışında İsmail Ö. (23) isimli şahısla ortak hareket ettiği belirlendi. Polisin çalışmaları devamında İsmail Ö. ile Uğur I. (23) ve Mehmet Ali T. (33) isimli şüpheli şahıslar aynı gün 16.00 sıralarında Evliya Çelebi Mahallesi İçmeler köprü üzerinde yakalandı. Şahısların yapılan üst aramalarında toplam 148 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



Yakalanan ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan 15 Mart 2020 tarihinde adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Uğur I. ve Mehmet Ali T. isimli şahıslar hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Abdullah T. ve İsmail Ö. isimli şahıslar ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. - İSTANBUL