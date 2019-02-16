Son Dakika Haberleri: Kocaeli'den Getirdiği Ectasy ile Yakalandı

Kocaeli'den Getirdiği Ectasy ile Yakalandı

49 dakika önce

Karabük'te polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla kente uyuşturucu hap getiren bir kişi kıskıvrak yakalandı.

Kocaeli'den Getirdiği Ectasy ile Yakalandı, System.String[]
Karabük'te polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla kente uyuşturucu hap getiren bir kişi kıskıvrak yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmalar neticesi H. Ç. isimli şahsın Kocaeli ilinden Karabük'e Ectasy hap getireceği bilgisinin alınması üzerine operasyon başlattı. Yapılan operasyon kapsamında 70 adet Ectasy hap ile yakalanan şahıs hakkında uyuşturucu madde temin ve ticaretinden işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:22 Kaynak: İHA

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