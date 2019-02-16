Kocaeli'den Getirdiği Ectasy ile Yakalandı

Karabük'te polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla kente uyuşturucu hap getiren bir kişi kıskıvrak yakalandı.

Karabük'te polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla kente uyuşturucu hap getiren bir kişi kıskıvrak yakalandı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmalar neticesi H. Ç. isimli şahsın Kocaeli ilinden Karabük'e Ectasy hap getireceği bilgisinin alınması üzerine operasyon başlattı. Yapılan operasyon kapsamında 70 adet Ectasy hap ile yakalanan şahıs hakkında uyuşturucu madde temin ve ticaretinden işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

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