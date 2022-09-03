Kocaeli Valiliği'nden Çanakkale'deki kazaya ilişkin açıklama - Son Dakika
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Kocaeli Valiliği'nden Çanakkale'deki kazaya ilişkin açıklama

03.09.2022 15:27
Kocaeli Valiliği'nden Çanakkale'deki kazaya ilişkin açıklama

Kocaeli'den hareket eden tur otobüsünün Çanakkale'de devrilmesi neticesinde meydana gelen kazaya ilişkin Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yaralılarımızın durumu ve yapılması gereken her ne varsa yapılmaktadır" denildi.

Kocaeli'den hareket eden tur otobüsünün Çanakkale'de devrilmesi neticesinde meydana gelen kazaya ilişkin Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yaralılarımızın durumu ve yapılması gereken her ne varsa yapılmaktadır" denildi.

Kocaeli'den Çanakkale'ye giden tur otobüsü bugün sabah saat 09.00 sıralarında Çanakkale'nin Ezine ilçesinde su kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce 2'si ağır toplam 55 yaralı çevre hastanelere kaldırıldı. Uğur Seçil Çetinkaya yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralıların hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

"Yaralılarımızın durumu ve yapılması gereken her ne varsa yapılmaktadır"

Kazaya ilişkin Kocaeli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimizden Çanakkale'ye turizm amaçlı giden tur otobüsü Çanakkale ili sınırları içerisinde araç şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde tek taraflı trafik kazası meydana gelmiştir. Elim trafik kazası sebebiyle 2'si ağır olmak üzere yaralanan 55 vatandaşımızdan 1'i vefat etti. Kazanın meydana geldiği bilgisi alınır alınmaz valiliğimiz koordinesinde büyükşehir belediyesi, il sağlık müdürlüğü, aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğü ile birlikte konu takip edilmektedir. Sabah 09.00 civarı meydana gelen trafik kazasının ilk dakikasından itibaren kaza mahalline giderek gerekli koordinasyonun zaman kaybedilemeden kurulmasını sağlayan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş başta olmak üzere ekibine teşekkür ediyoruz. Elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı olan ve Çanakkale de ki çeşitli hastanelerde tedavileri devam eden vatandaşlarımıza ve tüm Kocaelili hemşehrilemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaralılarımızın durumu ve yapılması gereken her ne varsa yapılmaktadır" ifadeleri kullandı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Çanakkale, Kocaeli, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli Valiliği'nden Çanakkale'deki kazaya ilişkin açıklama - Son Dakika

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