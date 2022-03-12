Kocaeli'den İstanbul istikametine tır ve kamyonların geçişine izin verilmiyor - Son Dakika
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Kocaeli'den İstanbul istikametine tır ve kamyonların geçişine izin verilmiyor

12.03.2022 21:13
Kocaeli'den İstanbul istikametine tır ve kamyonların geçişine izin verilmiyor

Kocaeli'den İstanbul istikametine tır ve kamyon trafiği olumsuz hava koşulları nedeniyle durduruldu.

Kocaeli'den İstanbul istikametine tır ve kamyon trafiği olumsuz hava koşulları nedeniyle durduruldu.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AA muhabirine, İstanbul'dan Kocaeli'ye tır ve kamyonların geçişine izin verilmediğini hatırlatarak, Kocaeli'den de İstanbul istikametine yoğun kar yağışı nedeniyle kısıtlama getirdiklerini kaydetti.

Bu kısıtlamadan yaş sebze ve meyve ile sağlık gereçleri taşıyan tır ve kamyonların hariç tutulduğunu aktaran Yavuz, "Bunu taşıyan tır ve kamyonlara izin veriyoruz. Onun dışındakileri bir müddet bekleteceğiz. Çünkü yoğun bir kar yağışı var. Trafik akışını daha sağlıklı kılabilmek için aldığımız bir karar bu. İstanbul'la iş birliği yaparak alınmış bir karar." diye konuştu.

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İstanbul, Kocaeli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'den İstanbul istikametine tır ve kamyonların geçişine izin verilmiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'den İstanbul istikametine tır ve kamyonların geçişine izin verilmiyor - Son Dakika
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