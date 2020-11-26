Kocaeli'den İzmir'deki depremzedelere yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Kocaeli Valiliği koordinasyonunda, kamu kurum ve kuruluşları ile hayırseverlerin katkısıyla toplanan yardım malzemeleri, İzmir'deki depremzedelere gönderildi.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 30 Ekim'de İzmir'de yaşanan deprem sonrası Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un teşvik ve talimatlarıyla başlatılan yardım seferberliğinin son halkasının tamamlandığı bildirildi.

Ağırlıklı olarak gıda kolisi ve battaniye içeriğiyle toplanan yardımların, 9'uncu ve son tırla uğurlandığı kaydedilen açıklamada, "Yardım seferberliğinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçe kaymakamlıkları, ilçe belediyeleri ve müftülükler, aktif şekilde yer aldı. Vatandaşlarımızın da büyük ilgi gösterdiği yardım organizasyonunda 9 tır ve 2 kamyonla toplanan yardımlar, bölgeye gönderilmiş oldu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının aktif çalışmasıyla yardımların kısa sürede bölgeye ulaştırıldığı belirtildi.