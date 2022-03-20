Kocaeli'den kış manzarası... Şehrin ışıklarıyla kar birleşince kartpostallık görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

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Kocaeli'den kış manzarası... Şehrin ışıklarıyla kar birleşince kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

KOCAELİ - Mart ayında etkili olan kar yağışıyla birlikte Kocaeli farklı bir güzelliğe büründü. Şehrin ışıkları kar ile birleşince ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Kocaeli'de cuma günü akşam saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı, kenti adeta beyaza bürüdü. Önemli kış turizmi destinasyonlarından Kartepe'nin zirvesinde kar kalınlığı 3 metreye yaklaşınca tatilciler ise yoğun kar yağışının keyfini sürmeye başladı. Dört mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Kocaeli'de akşam saatlerinde çekilen kış fotoğrafları da hayranlık uyandırdı. Kar ve şehrin ışıklarının birleştiği kış güzelliği, dron ile havadan da görüntülendi.

Öte yandan, hava sıcaklıklarının 4 derece ölçüldüğü kentte kar yağışı aralıklı olarak etkisini göstermeye devam ediyor. Olumsuz hava koşullarıyla mücadele kapsamında tüm önlemlerin alındığı Kocaeli'de, karla mücadele ekiplerinin mesaileri de sürüyor.