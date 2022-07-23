Kocaeli'den kısa kısa

Ekipler, orman yangınlarına karşı tedbirleri ve denetimlerini üst seviyeye çıkardı. Dronla havadan, karadan da araçlarla faaliyetlerini yürüten ekipler, girişin yasak olduğu yerlere uyarı yazıları astı.

Kaynak: AA

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