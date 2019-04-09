Kocaeli'den Kısa Kısa

Darıca'da Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Darıca'da Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.



Darıca Şehitliği'nde gerçekleştirilen törene, İlçe Emniyet Müdürü Turan Aksoy ile çok sayıda polis katıldı. Törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.



Kandıra'da avcılar eğitime alındı



Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde avcılara yönelik eğitim programı düzenlendi.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından avcılara yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.



Bu yıl kentte 5'incisi düzenlenen kursta, 32 saatlik eğitim alan 12 kursiyer kurs bitirme sınavına katıldı.



Eğitimlere katılan kursiyerler, avcılık belgelerini almalarının ardından, gerekli diğer prosedürleri de yerine getirerek, "belgeli avcı" olarak avlaklarda dolaşma ve av yapma hakkı elde edecek.



İlkokul öğrencileri İstanbul'u gezdi



Gebze ilçesinde, Kroman Çelik İlkokulu öğrencileri İstanbul'u gezdi.



Gezi kapsamında İstanbul'un tarihi yerleri ile Panorama 1453, Miniatürk ve Koç Müzesi ziyaret edildi.



Okul müdürü Zihni Aydın, öğrencilerin gelişimi için bu tür etkinliklere devam edeceklerini söyledi.

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