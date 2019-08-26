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Kocaeli'den kısa kısa

50 dakika önce

Karamürsel'de Saadet Partisi İlçe Divan Toplantısı düzenlendi.

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Karamürsel'de Saadet Partisi İlçe Divan Toplantısı düzenlendi.

İlçe binasında gerçekleştirilen toplantıya, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cihangir İslam, Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik, İlçe Başkanı Mehmet Özalay ve çok sayıda partili katıldı.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili İslam, burada yaptığı konuşmada, eleştirinin insanları her zaman doğruya yaklaştırdığını belirterek, "Eleştiri bir anlamda mermer bir bloktan heykel çıkarmayı sağlar. Çok sevdiğim rahmetli Aliya İzzetbegoviç, şunu vasiyet etmiştir, 'Benim elimden gelseydi bütün Müslüman ülkelerdeki okullarda eleştiriler ve düşünce dersi koyardım.' diye konuştu.

Eskişehirliler'den eğitime destek

Gölcük Eskişehirliler Sosyal Dayanışma Derneği, yeni eğitim öğretim yılında maddi durumu iyi olmayan öğrencilere kırtasiye ve kıyafet desteği verecek.

Dernek Başkanı Bülent Denlikol, konuyla ilgili yaptığı açılamada, dernek yönetimi olarak eğitimi çok önemsediklerini, eğitim için gereken desteği verebileceklerini söyledi.

Dernek olarak aldıkları kararla bu yılki eğitim-öğretim döneminde, maddi durumu iyi olmayan öğrencilere kırtasiye ve kıyafet desteği yapacaklarını bildiren Denlikol, bugüne kadar birçok etkinlik yaparak eğitime katkı sunduklarını kaydetti.

Saadet Partisi, Karamürsel, Cihangir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:52 Kaynak: AA
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