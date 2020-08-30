Kocaeli'den kısa kısa - Son Dakika

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Anıtpark'ta düzenlenen törene Kaymakam Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, askeri erkan ve protokol üyeleri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Deniz Yarbay İsmail İnan, günün anlam ve önemini içeren bir konuşma yaptı.

Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi öğrencisi Sıla Güneş, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili şiiri okuduktan sonra tören sona erdi.

Karamürsel'de 30 Ağustos Zafer Bayramı

Karamürsel ilçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra günün anlam ve önemi belirten konuşmanın İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Astsubay Çavuş Gökhan Han tarafından yapmasıyla program sona erdi.

Törene ilçe protokolü katıldı.

Çayırova'da iş yeri yangını

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgilere göre, Emek Mahallesi Ragıp Demirkol Bulvarı'nda yer döşemeleri imalatı yapan bir iş yerinde henüz belilenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken iş yerinde hasar oluştu.

Gebze'de iş yeri yangını

Gebze ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Arapçeşme Mahallesi Kavak Caddesi'nde bulunan bir kebapçı dükkanında yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri büyümeden söndürdü.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.