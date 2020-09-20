Kocaeli'den kısa kısa - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İhtisas Zabıta ekipleri, cadde, köprü, üst geçit ve trafik ışıklarında dilencilik ve seyyar satıcılık yapan kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarla vatandaşların can ve mal güvenliğini koruduğu, kamu düzeni ve vatandaşların huzuru için 7 gün 24 saat görev yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, Büyükşehir İhtisas Zabıta ekiplerinin, il genelinde düzenli aralıklarla devriye görevi icra ettiği, bu görevlerde dilencilik yaparak vatandaşların duygularını sömüren kişilerin, bulundukları yerlerden uzaklaştırıldığı aktarıldı.

Dilenciler hakkında kanunlar çerçevesinde gerekli işlemin yapıldığı, ayrıca izinsiz seyyar satış yapan kişilerin de engellendiği bildirildi.

Kağıtsporlu antrenörler online eğitimde buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un sporcu ve antrenörleri, online eğitimle bir araya geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bir süre önce belirli branşlarda maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları dikkate alınarak yeniden çalışmalara başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtsporlu antrenörler, kulüp spor psikoloğu tarafından verilen online özel eğitimde buluştu.

Prof. Dr. Hakan Kolayiş'in internet uygulamaları üzerinden canlı olarak verdiği eğitimlerde, kişinin fizyolojik durumlarındaki anlık değişimleri izleyebilmesini sağlayan biofeedback cihazının sporda kullanımı, pandemi sonrası spora dönüş, uzun vadeli spor gelişimi konuları üzerinde duruldu.

KO-MEK'te yeni eğitim dönemi yarın başlayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında (KO-MEK) yeni eğitim dönemi yarın başlayacak.

Yeni eğitim döneminde dersler, koronavirüse karşı alınan sıkı tedbirler doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Eğitimler, 12 ilçede ve 43 kurs merkezinde 334 branşta gerçekleştirilecek.

Koronavirüse karşı en önemli savunma yöntemleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarına azami özen gösterilecek kurs merkezlerinde, kursiyerler merkezlere HES kodu sorgulaması gerçekleştirilerek, ateş ölçümleri yapılarak alınacak.