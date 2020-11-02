Kocaeli'den kısa kısa - Son Dakika

Karamürsel ilçesinde Karabali Camisi kent meydanı çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kamulaştırma Şube Müdürlüğü ve Karamürsel Belediyesi ortak çalışması kapsamında Karabali Cami etrafında bulunan binaların kamulaştırması ve yıkım çalışmaları bitti, alan ölçüm çalışmaları başlatıldı.

Restorasyonu geçen yıl tamamlanan Karabali Camisinin kent meydanı çalışmaları kapsamında 5 bina yıkıldı, çevre düzenlemesi ile yeşil alanlar, kameriyeler ve park bulunacak.

Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz'den "sosyal mesafe" uyarısı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçede sosyal mesafe kurallarına azami ölçüde uyulmasının büyük önem taşıdığını bildirdi.

Arapçeşme Bilim Sanat Merkezinde basın toplantısı düzenleyen Büyükgöz, son günlerde Kovid-19 vaka sayılarında artış gözlemlendiğine işaret ederek, vatandaşlara tedbir çağrısında bulundu.

Büyükgöz, "Günlük vaka sayılarındaki artış, her türlü tedbiri azami derecede uygulamakla yükümlü olduğumuzu gösteriyor. Okullar açıldı, dikkat etmeliyiz. Zabıtalarımız da toplu yerlerde denetim yapıyor. Vatandaşımıza çağrıda bulunuyorum. Ne olur kendimize sahip çıkalım. Tüm vatandaşlarımız bu konuda hassasiyeti artırmalı, gereken her türlü tedbiri almalı. Yoksa üzücü sonuçlar yaşayacağız. Bu konuda vatandaşımız hassasiyetle davranmalı." diye konuştu.