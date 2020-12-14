Kocaeli'den kısa kısa - Son Dakika

Kocaeli'den kısa kısa

14.12.2020 12:39
Kocaeli'den kısa kısa, System.String[]

Gebze Trabzonlular Derneği Gençlik Kollarınca başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan yaklaşık 40 ton kömür, ihtiyaç sahibi 50 aileye dağıtıldı.

Gebze Trabzonlular Derneği Gençlik Kollarınca başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan yaklaşık 40 ton kömür, ihtiyaç sahibi 50 aileye dağıtıldı.

Gebze Trabzonlular Derneği Gençlik Kolları Başkanı Abdulkadir Ayar, gazetecilere yaptığı açıklamada, her zaman sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini söyledi.

İhtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla başlattıkları kampanyaya yardımseverlerin büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Ayar, "Kampanya kapsamında 40 tona yakın kömür topladık. Topladığımız bu kömürlerin belirlediğimiz ihtiyaç sahibi 50 aileye eşit oranda dağıtımını sağlıyoruz. Bize bu kampanya için destek veren tüm hayırseverlerimize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Çayırova'da trafik kazası

Çayırova ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özgürlük Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesinde O.P. idaresindeki 34 HU 2706 plakalı otomobil ile O.K. yönetimindeki 57 AAF 139 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü O.K. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaralıyı Gebze Fatih Devlet Hastanesine götürdü.

Trafik Kazaları, Çayırova, Kömür, Gebze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'den kısa kısa - Son Dakika


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