Kocaeli'den kısa kısa - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki servis minibüsü kurşunlandı.

İnönü Mahallesi 1949 Sokak'ta oturan S.K, akşam saatlerinde evinin önüne park ettiği 41 P 9503 plakalı aracının ön camının kurşunlandığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bölgede inceleme yapan polis, olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Manavgat'taki yangında çalışan ekiplere bal gönderdi

Karamürsel ilçesinde bal üreticiliği yapan Adem Yamak, Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında fedakarca çalışan Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bal gönderdi.

Yamak, yaptığı açıklamada, ürettiği balı Manavgat'ta çıkan orman yangınında büyük özveriyle mücadele eden ekiplere ulaştırmak üzere Antalya Arı Yetiştiricileri Birliği'ne gönderdiğini belirtti.

Diğer arıcılar gibi kendisinin de kışın arılarını Antalya'ya götürdüğünü ifade eden Yamak, bölge halkına "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Karamürsel'de vatandaşlara aşure dağıtıldı

Saadet Partisi Karamürsel İlçe Kadın Kolları üyeleri, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı.

İlçe Kadın Kolları Başkanı Şafak Yamak, yönetim kurulu üyeleri ve mahalle temsilcileri, hazırladıkları aşureleri ilçede dağıttı.

Yamak, muharrem ayının önemine işaret ederek, bu kapsamda aşure etkinliği düzenlediklerini söyledi.