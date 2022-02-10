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Kocaeli'den kısa kısa - Son Dakika

Kocaeli'den kısa kısa

10.02.2022 13:38
Kocaeli'den kısa kısa

Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü tutuklandı.

Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan İ.B'yi gözaltına aldı.

İ.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi.

Karamürsel'de arı kovanı hırsızlığına tutuklama

Karamürsel ilçesinde arı kovanlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İhbar üzerine söz konusu adrese giden polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından şüpheli Ö.G'yi (31) yakaladı.

Şüphelinin aracında yapılan aramada, 15 dolu arı kovanı, 6 uyuşturucu hap, 15 demir boru, kurusıkı tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Karamürsel, Uyuşturucu, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'den kısa kısa - Son Dakika


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