Kocaeli'den kısa kısa - Son Dakika

Karamürsel Jandarma Komutanlığı tarafından engelli öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Trafik Eğitim Parkı'nda Karamürsel Gazanfer Bilge İşitme Engelliler İlk ve Ortaokul öğrencilerine trafikle ilgili bilgiler aktarıldı.

Öğrenciler, tatbikat alanında uygulamalı olarak trafikte yapılması gerekenleri öğrendi.

Verilen eğitimden memnun kaldıklarını belirten engelli öğrenciler, parkta hem trafik kurallarını öğrendiklerini hem de çok eğlendiklerini kaydetti.

Kandıra

Kandıra Zafer İlkokulu ve Türk Hava Kurumu Kandıra Şubesi tarafından, "Umudumuz Mavilik" sloganı ile özel öğrencilere yönelik uçurtma şenliği düzenledi.

Özel eğitim sınıfı öğretmeni Oya Akın öncülüğünde Kandıra Stadı'nda gerçekleştirilen şenlikte, uçurtmalarını uçuran özel öğrenciler ve aileleri eğlenceli anlar yaşadı.

Okul müdürü Hüdaver Soylu, bir çocuğun yüreğine dokunabilmenin en güzel umut olduğunu belirterek, özel öğrenciler ve ailelerine yönelik uçurtma şenliğinin hem farkındalık kazandırmak hem de özel öğrencilerin sosyal yönlerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Proje sorumlusu Oya Akın'a teşekkür eden Soylu, okul olarak bu tarz projelerin hayata geçirilmeye devam edeceğini belirtti.