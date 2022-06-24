Kocaeli'den Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla 8 araç ve 16 personeli bölgeye gönderdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Hem karadan hem havadan gerçekleştirilen söndürme çalışmalarına Türkiye'nin farklı noktalarından ekipler de destek oluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Tahir Büyükakın'ın talimatıyla Büyükşehir de personel ve araç desteği ile yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Başkan Büyükakın, sosyal medya hesabından "Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere 8 araç ve 16 personelden oluşan ekibimizi bölgeye gönderdik. Rabbim yar ve yardımcıları olsun" açıklamasını yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iki tır, iki iş makinesi, iki hizmet aracı, bir itfaiye aracı ve bir su tankeri ile Marmaris'teki yangın bölgesine intikal etti. Dün akşam saatlerinde hazırlıklarını hızlı bir şekilde tamamlayan ekipler yola çıktı. Büyükşehirin yanı sıra Körfez Belediyesi'nden personelin de katıldığı ekip, Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına katıldı. - KOCAELİ