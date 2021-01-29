Kocaeli'den Suriye'ye 10 tır dolusu yardım malzemesi dualarla gönderildi - Son Dakika

Kocaeli'den Suriye'ye 10 tır dolusu yardım malzemesi dualarla gönderildi

KOCAELİ - Kocaeli'de toplanan 10 tır dolusu yardım malzemesi, dualarla Suriye'ye gönderildi.

Kocaeli'de yardıma muhtaç insanlara umut olmak için toplanan 10 tır dolusu yardım malzemesi Suriye'ye ulaşmak için yola çıktı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Hayrat Vakfı Kocaeli Bölge Temsilciliği öncülüğünde toplanan 3 tır gıda kolisi, 3 tır patates, 3 tır soğan, 1 tır un ve 1 tır çocuk kıyafeti ve engelli sandalyesi, dualarla Suriye'ye gönderildi. Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde toplanan vatandaşlar, tırları el sallayarak Suriye'ye uğurladı. Düzenlenen uğurlama törenine İzmit Kaymakamı Şevket Cimbir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Hayrat Kocaeli Bölge Temsilcisi Şükür Çakır ve vakıf üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

"Yaraları sarmak için oradayız"

Uğurlama töreninde konuşan Hayrat Kocaeli Bölge Temsilcisi Şükür Çakır, "Bu yardım kampanyamız içerisinde 3 tır gıda kolisi, 3 tır patates, 3 tır soğan, 1 tır un ve 1 tır çocuklar için ayakkabı, elbise, engelli sandalyeleri bulunuyor. Cömert Kocaeli halkımızın destekleriyle, Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin, yerel derneklerimizin katkıları ile böyle bir güzel konvoy hazırlandı. Tabii iklim çok zorda. Biz vakıf olarak, 'Zaman İdlib'e yardım zamanı' diyoruz. Gerçekten İdlib bizim için çok önemli. Çok farklı bir gönül coğrafyamız var. Çanakkale'ye gidenler bilirler, oradaki şehitlikte yatan onlarca İdlibli kardeşimiz var. Onlara vefa borcumuzu ödemek, 10 yıldır savaşla mücadele eden halkımızın yanında olmak, yaraları sarmak için oradayız" dedi.

"Onların sıkıntılarını görüp yardıma koşan yiğit insanlar var"

Daha sonra konuşan Kocaeli Büyükşehir Başkan vekili Yaşar Çakmak, "Şu soğuk kış günlerinde Allah daim eylesin, devletimiz her türlü oraya destek olmaya çalışıyor. Ama ne olursa olsun hiçbir insanın evi gibisi olmaz. Basından görüyoruz, orada sıkıntılar. Pandemi sebebi ile bütün dünyada, ülkemizde ekonomik sıkıntılar var. Ama her şeye rağmen oradaki çok sıkıntıda olan, ekmeğe, sıcağa, temiz suya, bir çoraba ihtilacı olan kardeşlerimiz var. Bir taraftan da onların sıkıntılarını görüp yardıma koşan yiğit insanlar var. Bizim vakıflarımızdan, derneklerimizden de beklediğimiz bu. Devletimizin yanında olmak" diye konuştu.