Kocaeli'den Suriye'ye 10 tır dolusu yardım malzemesi dualarla gönderildi - Son Dakika

Kocaeli'den Suriye'ye 10 tır dolusu yardım malzemesi dualarla gönderildi

29.01.2021 16:13

Kocaeli'den Suriye'ye 10 tır dolusu yardım malzemesi dualarla gönderildi Kocaeli'de toplanan 10 tır dolusu yardım malzemesi, dualarla Suriye'ye gönderildi.

Kocaeli'den Suriye'ye 10 tır dolusu yardım malzemesi dualarla gönderildi

KOCAELİ - Kocaeli'de toplanan 10 tır dolusu yardım malzemesi, dualarla Suriye'ye gönderildi.

Kocaeli'de yardıma muhtaç insanlara umut olmak için toplanan 10 tır dolusu yardım malzemesi Suriye'ye ulaşmak için yola çıktı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Hayrat Vakfı Kocaeli Bölge Temsilciliği öncülüğünde toplanan 3 tır gıda kolisi, 3 tır patates, 3 tır soğan, 1 tır un ve 1 tır çocuk kıyafeti ve engelli sandalyesi, dualarla Suriye'ye gönderildi. Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde toplanan vatandaşlar, tırları el sallayarak Suriye'ye uğurladı. Düzenlenen uğurlama törenine İzmit Kaymakamı Şevket Cimbir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Hayrat Kocaeli Bölge Temsilcisi Şükür Çakır ve vakıf üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

"Yaraları sarmak için oradayız"

Uğurlama töreninde konuşan Hayrat Kocaeli Bölge Temsilcisi Şükür Çakır, "Bu yardım kampanyamız içerisinde 3 tır gıda kolisi, 3 tır patates, 3 tır soğan, 1 tır un ve 1 tır çocuklar için ayakkabı, elbise, engelli sandalyeleri bulunuyor. Cömert Kocaeli halkımızın destekleriyle, Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin, yerel derneklerimizin katkıları ile böyle bir güzel konvoy hazırlandı. Tabii iklim çok zorda. Biz vakıf olarak, 'Zaman İdlib'e yardım zamanı' diyoruz. Gerçekten İdlib bizim için çok önemli. Çok farklı bir gönül coğrafyamız var. Çanakkale'ye gidenler bilirler, oradaki şehitlikte yatan onlarca İdlibli kardeşimiz var. Onlara vefa borcumuzu ödemek, 10 yıldır savaşla mücadele eden halkımızın yanında olmak, yaraları sarmak için oradayız" dedi.

"Onların sıkıntılarını görüp yardıma koşan yiğit insanlar var"

Daha sonra konuşan Kocaeli Büyükşehir Başkan vekili Yaşar Çakmak, "Şu soğuk kış günlerinde Allah daim eylesin, devletimiz her türlü oraya destek olmaya çalışıyor. Ama ne olursa olsun hiçbir insanın evi gibisi olmaz. Basından görüyoruz, orada sıkıntılar. Pandemi sebebi ile bütün dünyada, ülkemizde ekonomik sıkıntılar var. Ama her şeye rağmen oradaki çok sıkıntıda olan, ekmeğe, sıcağa, temiz suya, bir çoraba ihtilacı olan kardeşlerimiz var. Bir taraftan da onların sıkıntılarını görüp yardıma koşan yiğit insanlar var. Bizim vakıflarımızdan, derneklerimizden de beklediğimiz bu. Devletimizin yanında olmak" diye konuştu.

Kocaeli'den Suriye'ye 10 tır dolusu yardım malzemesi dualarla gönderildi
Kocaeli'den Suriye'ye 10 tır dolusu yardım malzemesi dualarla gönderildi
Kocaeli'den Suriye'ye 10 tır dolusu yardım malzemesi dualarla gönderildi
Kocaeli'den Suriye'ye 10 tır dolusu yardım malzemesi dualarla gönderildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Engelli, Kocaeli, Suriye, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kocaeli'den Suriye'ye 10 tır dolusu yardım malzemesi dualarla gönderildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! CHP'li Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel partiden istifa etti Son Dakika: AK Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı canlı yayında istifa etti Diyetisyen Tuğçe Çeşmeli uyardı: Çocuklar 'tek tıkla' zararlı olan pek çok yiyeceğe kolayca ulaşabiliyor FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil hurdaya döndü! Çiçekçi 5 gençten 2'si öldü, 3'ü yaralandı Davutoğlu'ndan kendisi için "Açıklasaydık insan içine çıkamazdı" diyen Bahçeli'ye videolu mesaj: Hodri meydan Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ölümden döndü Vatandaşların evliya türbesi diye ziyaret ettiği yer, Moğol emirinin mezarı çıktı
Tuğba Özay'ın fobik paylaşımı sosyal medyayı birbirine kattı Tuğba Özay'ın fobik paylaşımı sosyal medyayı birbirine kattı         
17:26
Beşiktaş, Gervinho'yu transfer etmek istiyor Beşiktaş, Gervinho'yu transfer etmek istiyor         
17:12
Galatasaray DeAndre Yedlin ile anlaşma sağladı! Cumartesi günü İstanbul'da Galatasaray DeAndre Yedlin ile anlaşma sağladı! Cumartesi günü İstanbul'da         
16:40
Bir hafta önce iş başvurusu yaptığı hastaneye gelen doktor, meslektaşını öldürdükten sonra intihar etti Bir hafta önce iş başvurusu yaptığı hastaneye gelen doktor, meslektaşını öldürdükten sonra intihar etti         
15:56
Galatasaray, Mbaye Diagne'nin takımdan ayrıldığını TFF'ye bildirdi Galatasaray, Mbaye Diagne'nin takımdan ayrıldığını TFF'ye bildirdi         
15:49
Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı         
15:12
Kimse öldüğünü fark etmedi, yaşlı adamın cansız bedeni kurtlanmış halde bulundu Kimse öldüğünü fark etmedi, yaşlı adamın cansız bedeni kurtlanmış halde bulundu         
14:42
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan vakalarla ilgili kritik açıklama: Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan vakalarla ilgili kritik açıklama: Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var         
14:11
Atlantik'te sürüklenen dünyanın en büyük buz dağı A68A'dan büyük bir parça daha koptu Atlantik'te sürüklenen dünyanın en büyük buz dağı A68A'dan büyük bir parça daha koptu         
13:13
İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti         
12:44
Günlük kiralık dairede korkunç olay! Üç arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti Günlük kiralık dairede korkunç olay! Üç arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti         
12:08
İlk iglo kafede bir bardak kahve içmenin bedeli 366 TL İlk iglo kafede bir bardak kahve içmenin bedeli 366 TL         
12:07
Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı         
11:38
Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor         
11:27
"Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı         
08:24
Nevşin Mengü'ye Nevşin Mengü'ye "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 olumlu yanını söyle" dediler, övgüleri peş peşe sıraladı         
08:10
Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 17:43:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'den Suriye'ye 10 tır dolusu yardım malzemesi dualarla gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei