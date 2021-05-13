Yurt dışına yerli "sandviç panel hattı" ihraç ediliyor - Son Dakika

Yurt dışına yerli "sandviç panel hattı" ihraç ediliyor

13.05.2021 11:03

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ürettikleri "sandviç panel hatları"nı yurt içi ve dışındaki müşterilerine gönderen firma, ihracat pazarını genişletmeyi hedefliyor.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ürettikleri "sandviç panel hatları"nı yurt içi ve dışındaki müşterilerine gönderen firma, ihracat pazarını genişletmeyi hedefliyor.

Başiskele'de 2 yıl önce 2 bin 500 metrekare alanda kurulan firma, çatı ve cephelerde izolasyon sağlayan sandviç panellerin üretildiği hattın imalatına başladı.

Kısa sürede işlerini büyütüp ilk yurt dışı satışını 2019'da Irak'a gerçekleştiren firma, otomasyon ürünleri haricinde yüzde 95 yerlilik oranıyla ürettiği 120 ton ağırlığında ve 75 metre uzunluğundaki diğer hattı da bu yıl Katar'a ihraç etti.

Türk mühendislerce tasarlanan ve 9 ayda tamamlanan "sandviç panel hattı"ndan her yıl 10 adet üretip yurt dışına satmayı hedefleyen firma, Türkiye'nin bu alandaki bilinirliğini artırmak istiyor.

"Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yoğun ihtiyaç ve talep var"

Sinus Makine Genel Müdürü Sinan Kadayıf, AA muhabirine, 20 yılı aşkın süredir bu sektörde çalıştığını, endüstrinin özel ihtiyaçları olan özel makineleri üretmeyi amaçladıklarını söyledi.

Yurt dışından talepler aldıklarını, bunları karşılamak istediklerini dile getiren Kadayıf, "Şu anda Katar'a sevk edeceğimiz makinemizin söküm işlemi yapılmakta. Katar'ın işine 2020 temmuz ayında başladık. Özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yoğun ihtiyaç ve talep var. Çünkü sanayileşmenin temel kuralı endüstriyel kapalı alan. Bunun da olmazsa olmazı panel olduğu için talepler doğrultusunda üretim yapıyoruz." diye konuştu.

İlk sandviç panel üretim makinesini Irak'a yaptıklarını, şu anda da Katar'a gönderim yapılacağını dile getiren Kadayıf, "Bundan sonraki işlerde yurt dışı ağırlıklı olarak dünyanın birçok ülkesine yapmaya hazırız." dedi.

Kadayıf, makinenin tüm tasarımının kendi ekiplerince yapıldığını, otomasyon ürünleri haricinde yerlilik oranının yüzde 95'e yakın olduğunu belirterek, bu oranı daha da yukarıya çekmek istediklerini söyledi.

"Sandviç panel hattı aslında bir tesis"

Ürünün ihracat değerinin kilogram başına 8-10 dolar olduğu bilgisini veren Kadayıf, şunları kaydetti:

"Sandviç panel hattı aslında bir tesis. Bu tesiste teknolojik ürünler kullanılıyor. Bu hatta akıllı motorları kullanıyoruz. Bu motorların kendilerini doğrulama yetenekleri var. Bu da kaliteli bir ürün ortaya çıkarmaya yarıyor. Makineyi geçmişten aldığımız tecrübelerle hayata geçirdik ve üretirken de bu birikimimizi işçilerimize ve makinemize yansıttık. Uzun ömürlü, sorunsuz bir makine üretmek için çaba sarf ettik. Birçok yerinde alaşımlı çelik malzemeler kullandık. Şu an yıllık üretimimiz 2 ama bunu 10'a çıkarmayı hedefliyoruz."

Kadayıf, öncelikli amaçlarının ülkenin bu alandaki bilinirliğini artırmak, ikinci olarak da dünya çapındaki üreticilerin ürün kalitesine ulaşmak olduğunu söyledi.

Yurt dışına yerli sandviç panel hattı ihraç ediliyor
Yurt dışına yerli sandviç panel hattı ihraç ediliyor
Yurt dışına yerli sandviç panel hattı ihraç ediliyor
Yurt dışına yerli sandviç panel hattı ihraç ediliyor

Başiskele, Kocaeli, İhracat, Katar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yurt dışına yerli 'sandviç panel hattı' ihraç ediliyor - Son Dakika Ekonomi


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