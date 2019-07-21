KOCAELİ DENİZDE BOĞULARAK HAYATINI KAYBEDEN ÇOCUK TOPRAĞA VERİLDİ

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde dün serinlemek için girdiği denizde boğulan 9 yaşındaki Suriyeli Abdulhadi Rıdvan El Ali toprağa verildi.Dün Körfez ilçesindeki 95 Evler sahilinde denize giren Suriye uyruklu Şamil El Hüseyin El Ali(13), Abdülhadi Rıdvan El Ali(9) ve Ömer El Ali(15) kardeşler ile ismi öğrenilemeyen bir çocuğun suda çırpındığını gören vatandaşlar hemen denize atladı. O sırada sahilde olan Erol Değer, suya atlayarak Şamil El Hüseyin El Ali ve Ömer El Ali ile ismi öğrenilemeyen diğer çocuğu vatandaşların da yardımıyla kıyıya çıkardı. Abdülhadi Rıdvan El Ali ise bu sırada gözden kayboldu. Olay yerine gelen itfaiye ve deniz polisine bağlı dalgıçlar, Abdulhadi Rıdvan El Ali'nin cansız bedenini yaklaşık 4 saatlik arama çalışmasının ardından kıyıdan 100 metre açıkta buldu. 'Denize girmek yasaktır' tabelasının asılı olduğu sahilde küçük çocuğun cansız bedeni çıkarılırken, ailesi sinir krizleri geçirdi.Kaldırıldığı Körfez Asri Mezarlığı'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen küçük çocuğun cenazesi, Körfez Yeşil Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hayatını kaybeden Abdülhadi Rıdvan El Ali'nin, Vefa El Vagga ve Rıdvan El Ali'nin 8 çocuğunun en küçüğü olduğu öğrenildi. Ailenin daha önceki yıllarda Suriye'de bir çocuğunu trafik kazasında, bir çocuğunu ise denizde boğulma sonucu kaybettiği öğrenildi.