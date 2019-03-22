Son Dakika Haberleri: Kocaeli Depoda Çıkan Yangın Bina Sakinlerini Sokağa Döktü

Kocaeli Depoda Çıkan Yangın Bina Sakinlerini Sokağa Döktü

42 dakika önce

Depoda çıkan yangın bina sakinlerini sokağa döktüİZMİT(Kocaeli),(DHA)-İZMİT'te bir apartmanın deposunda odunları tutuşması sonucu çıkan yangına müdahale etmeye çalışan apartman yöneticisi elinden hafif yaralanırken, 2 kişi de dumandan etkilendi.

Depoda çıkan yangın bina sakinlerini sokağa döktü

İZMİT(Kocaeli),(DHA)-İZMİT'te bir apartmanın deposunda odunları tutuşması sonucu çıkan yangına müdahale etmeye çalışan apartman yöneticisi elinden hafif yaralanırken, 2 kişi de dumandan etkilendi.

Olay, İzmit Kuruçeşme Yeni Mahalle Gönül Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. Binanın deposunda bulunan odunlarım bilinmeyen bir sebeple yanması sonucu bina bir anda dumanla doldu. Bina içerisindeki dumanı fark eden yönetici Doğan Çetin, tüm dairelerin zillerine basarak bina sakinlerinin dışarıya çıkmasını sağladı. Bu sırada itfaiyeye de haber veren Çetin, itfaiye ekipleri gelene kadar yangına tek başına müdahale etmeye çalıştı.

Yaklaşık 10 dakika içerisinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Sokağa dökülen bina sakinlerinden 2 çocuğun dumandan etkilenerek ambulansta tedavi edildiği öğrenilirken, alevlere tek başına müdahale etmeye çalışan Doğan Çetin de elinden hafif şekilde yaralandı.

Yangını binanın dumanla dolmasından anladıklarını söyleyen apartman yöneticisi Doğan Çetin, "Bir baktık ki odunluklarda yangın çıkmış. Bilmiyoruz kimin yaptığını, çocuklardan olduğunu tahmin edebiliyoruz. Ben yukarıdan aşağıya indim. Herkesin ziline bastım. Sonra nereden yanıyor diye bakayım dedim. Bir baktım odunluklar tarafında yanma var. Müdahale etmeye çalıştım. Yangından etkilenen benimle beraber 3-4 kişi falan var. O kadar fazla etkilenen yok. Komşuları dışarı çıkarttık" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:16 Kaynak: DHA

Kocaeli, Güncel
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