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Kocaeli deprem kocaeli'de korkuya neden oldu

2 gün önce

Deprem Kocaeli'de korkuya neden olduİstanbul'da meydana gelen deprem Kocaeli'de korkuya neden oldu.

Deprem Kocaeli'de korkuya neden oldu

İstanbul'da meydana gelen deprem Kocaeli'de korkuya neden oldu. Depremi hissedenler korku içerisine ev ve işyerlerinden çıkarken, cep telefonlarıyla yakınlarına ulaşmaya çalıştı.

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem Kocaeli'de hissedildi. Büyük korku yaşayanlar ev ve işyerlerinden kendilerini dışarı attı. Bazı vatandaşlar yaşadıkları korku ile bağırarak evlerinden dışarı çıkarken, vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. Kamu kuruluşlarında bulunanlar depremin ardından dışarı çıktı. Vatandaşlar, cep telefonlarıyla yakınlarına ulaşmaya çalıştı. Vatandaşlar ev ve işyerlerinin önünde beklerken, artçı depremler hissedildi. Okullarda öğrenciler dışarı çıkarılırken, velileri okullara gelerek öğrencileri aldı.

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İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

Kocaeli deprem kocaeli'de korkuya neden oldu

İstanbul, Kocaeli, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:18 Kaynak: DHA
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