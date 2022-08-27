Kalitesiz kırtasiye ürünleri çocuklar için risk oluşturuyor - Son Dakika
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Kalitesiz kırtasiye ürünleri çocuklar için risk oluşturuyor

27.08.2022 09:43
Kalitesiz kırtasiye ürünleri çocuklar için risk oluşturuyor

KOCAELİ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nihal Yüksel, uygunsuz koşullarda ve ucuz yöntemlerle üretilen kırtasiye malzemelerinin çocuklar için olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirterek, velilere uyarılarda bulundu.

KOCAELİ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nihal Yüksel, uygunsuz koşullarda ve ucuz yöntemlerle üretilen kırtasiye malzemelerinin çocuklar için olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirterek, velilere uyarılarda bulundu. Dr. Yüksel, "Özensiz hazırlanan her türlü malzemede kullanılan boyalar, yapıştırıcılar çocuklar için zararlı. Bu malzemelere çocuklar çok uzun süre maruz kalıyorlar. Uzun süre maruz kalma durumundan sonra vücuttaki yükleri artıyor ve bunlar DNA'da kırılım yapıyor. Uzun vadede kanserojen etkileri oluyor" dedi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nihal Yüksel, eğitim-öğretim yılının açılmasına kısa bir süre kala, kırtasiye alışverişi yapan velilere uygunsuz koşullarda ve ucuz yöntemlerle üretilen kırtasiye malzemeleriyle ilgili uyarılarda bulundu. Bandrolsüz, denetimden geçmeyen ve ucuz yöntemlerle üretilen kırtasiye malzemelerinin çocuklar için olumsuz sonuçlar doğurabileceğine değinen Yüksel, "Özensiz hazırlanan her türlü malzemede kullanılan boyalar, yapıştırıcılar çocuklar için zararlı. Çünkü bunlarla çocuklar çok uzun süre maruz kalıyorlar. Uzun süre maruz kalımlardan sonra vücuttaki yükleri artıyor ve bunlar DNA'da kırılım yapıyor. Uzun vadede kanserojen etkileri oluyor. Bunları çocuklar kokularını, renklerini beğenince ağızlarına alıyor ve maruziyetler daha da artıyor. Özellikle benim velilere tavsiyem; bu dönemde aldıkları ürünlerde renksiz ve kokusuz olmasına dikkat etsinler. Çocukların beğendiği renkli ürünlerden ziyade renksiz ve kokusuz olmasına dikkat etsinler. Ne kadar renksiz, kokusuz ve üzerinde markası ile amblemi belli olan ürünleri alırlarsa çocukları için daha güvenli olur" dedi.

'ÇOCUKLARA BEĞENDİRMEK ZOR AMA SAĞLIK HER ŞEYDEN ÖNEMLİ'Dr. Yüksel, "Kullanılan plastiğin kalitesi, boyar maddenin kalitesi etkiliyor. Kullanılan yapıştırıcıların kalitesi çocukları etkiliyor. Azo boyaları özellikle kansorejen etkiye sahip. Bunlardan çocukların uzak durması gerekiyor. Renkli, gösterişli ürünlerden ziyade daha renksiz ürünleri ailelere özellikle öneriyoruz. Tabii çocuklara bunları beğendirmesi daha zor olabilir ama sağlık her şeyden daha çok önemlidir. Kaliteli ürünleri alırlarsa, markası olan, kaliteli olan, denetimden geçen ürünleri alırlarsa daha güvenli olacaktır" diye konuştu.'BU ÜRÜNLERİ YILLARCA KULLANIYORLAR'Çocukların bu ürünleri uzun vadede kullandığını, bu nedenle sağlık açısından doğru ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Yüksel, şöyle konuştu:

"Bizim daha çok korktuğumuz şey, çocuklar sonuçta bunları bir gün kullanmıyorlar. Okula her gün gidiyorlar, her gün o kalemi tutuyorlar, her gün o beslenme çantasını kullanıyorlar ve bunlar yıllarca sürüyor. Yıllarca maruziyetten sonra, yıllarca kötü ürün kullanımından sonra DNA'da oluşacak kırıklara bağlı uzun vadede kanserojen etki oluşabiliyor. Kullanılacak yapıştırıcı, tiner, kurşun düzeyine kadar kullanılan azo boyalarına kadar her şey bir sorun teşkil ediyor. Ne kadar hızlı hazırlanıp, uygunsuz hazırlanan ucuz ürün varsa bunların hepsi çocuklar için ayrı sorun teşkil ediyor"


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Kaynak: DHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nihal Yüksel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kalitesiz kırtasiye ürünleri çocuklar için risk oluşturuyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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