Son Dakika Haberleri: KOCAELİ Derince ve İzmit'te bayram tatili yoğunluğu
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KOCAELİ Derince ve İzmit'te bayram tatili yoğunluğu

2 saat önce

Derince ve İzmit'te bayram tatili yoğunluğuRamazan Bayramı tatili için yola çıkanlar TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde ulaşımı kilitledi.

Derince ve İzmit'te bayram tatili yoğunluğu
Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde ulaşımı kilitledi. Derince ile İzmit'te trafik yoğunluğu başlarken, yaklaşık 10 kilometrelik araç konvoyu oluştu.
Dün akşam saatlerinde TEM Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara istikametinde başlayan araç yoğunluğu saatler ilerledikçe daha da arttı. Bu sabah saatlerinden itibaren TEM Otoyolu'nda Derince ve İzmit kesimlerinde trafik kilitlendi. Gültepe Tüneli ve Bekirdere Rampasında ulaşımın 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyle yaklaşık 10 kilometrelik araç konvoyu oluştu. Araçlar yaklaşık 20-30 kilometre hızla ilerlerken, bazen ise dura kalka ilerledi. TEM Otoyolu Ankara istikametinin yanı sıra D-100 Karayolu Ankara istikameti ve Gölcük- Yalova arasındaki yolda da yoğunluk yaşandı.
KOCAELİ Derince ve İzmit'te bayram tatili yoğunluğu
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:10 Kaynak: DHA
İzmit, Kocaeli, Derince, Güncel
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