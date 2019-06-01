KOCAELİ Derince ve İzmit'te bayram tatili yoğunluğu
2 saat önce
Derince ve İzmit'te bayram tatili yoğunluğuRamazan Bayramı tatili için yola çıkanlar TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde ulaşımı kilitledi.
Derince
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:10 Kaynak: DHA
ve İzmit
'te bayram tatili yoğunluğu Ramazan Bayramı
tatili için yola çıkanlar TEM Otoyolu Kocaeli
kesiminde ulaşımı kilitledi. Derince ile İzmit'te trafik yoğunluğu başlarken, yaklaşık 10 kilometrelik araç konvoyu oluştu.
Dün akşam saatlerinde TEM Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara
istikametinde başlayan araç yoğunluğu saatler ilerledikçe daha da arttı. Bu sabah saatlerinden itibaren TEM Otoyolu'nda Derince ve İzmit kesimlerinde trafik kilitlendi. Gültepe
Tüneli ve Bekirdere Rampasında ulaşımın 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyle yaklaşık 10 kilometrelik araç konvoyu oluştu. Araçlar yaklaşık 20-30 kilometre hızla ilerlerken, bazen ise dura kalka ilerledi. TEM Otoyolu Ankara istikametinin yanı sıra D-100 Karayolu
Ankara istikameti ve Gölcük- Yalova
arasındaki yolda da yoğunluk yaşandı.
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