Kocaeli Dershane Açan, Fetö Üyelerini Yurt Dışına Kaçıranlar Adliye Sevk Edildi
34 dakika önce
Dershane açan, FETÖ üyelerini yurt dışına kaçıranlar adliye sevk edildiKocaeli'de, FETÖ üyelerinin çocuklarını eğitmek amacıyla bir apartman dairesinde oluşturdukları dershanede eğitim veren, örgüt üyelerini yurt dışına kaçırdıkları belirlenen 7 kişi adliyeye sevk edildi.
Dershane açan, FETÖ üyelerini yurt dışına kaçıranlar adliye sevk edildi Kocaeli
'de, FETÖ üyelerinin çocuklarını eğitmek amacıyla bir apartman dairesinde oluşturdukları dershanede eğitim veren, örgüt üyelerini yurt dışına kaçırdıkları belirlenen 7 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, salı günü FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
talimatı ile Kocaeli merkezli, İstanbul
ve Ankara
'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda, haklarında örgüt üyesi olma suçundan yakalama kararı bulunan, örgütün sözde üst düzey yönetici konumundaki mahrem abileri ve ailelerini yasadışı yollarla yurt dışına geçişlerini sağlayan ve yasa dışı olarak Kocaeli'de dershanecilik yaptıkları tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise örgüte ait olduğu değerlendirilen yüksek miktarda para, dijital materyal, örgütsel doküman ve kitaplar ele geçirildi. Operasyon kapsamında İzmit
'te bir apartman dairesine yapılan baskında örgüt üyelerinin gizli dershane yaptıkları ve burada örgüt üyelerinin çocuklarına ders verdikleri belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan 7 kişi Kocaeli Adliyesi
'ne sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:34 Kaynak: DHA
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