Son Dakika Haberleri: Kocaeli dershaneden çıkan kızı takip edip, cep telefonunu gasp etti
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Kocaeli dershaneden çıkan kızı takip edip, cep telefonunu gasp etti

1 saat önce

Dershaneden çıkan kızı takip edip, cep telefonunu gasp ettiİzmit'te, dershaneden çıkan 16 yaşındaki S.Ö. isimli kızı takip ederek elinde bulunan cep telefonunu gasp eden E.D.(24), yakalandı.

Kocaeli dershaneden çıkan kızı takip edip, cep telefonunu gasp etti, System.String[]

Dershaneden çıkan kızı takip edip, cep telefonunu gasp etti

İzmit'te, dershaneden çıkan 16 yaşındaki S.Ö. isimli kızı takip ederek elinde bulunan cep telefonunu gasp eden E.D.(24), yakalandı.

Olay 25 Eylül günü Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişi, dershaneden çıktıktan sonra yürüyerek evine giden S.Ö.?yü takip ederek elinden bulunan cep telefonunu gasp etti. Genç kızın durumu polise bildirmesi üzerine çalışma başlatıldı. Genç kızın verdiği eşkal üzerine çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kapkaç olayını gerçekleştiren kişinin E.D. olduğunu belirledi. E.D. evine düzenlenen baskınla yakalanırken, gasp ettiği cep telefonu da ele geçirildi.

Cep telefonu S.Ö.?ye teslim edilirken, E.D. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:55 Kaynak: DHA
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