Kocaeli Dertlerini Dinlemedikleri İçin İki Kardeşi Öldürmüş

Kocaeli
'nin Derince
ilçesinde, İlhami Ayğan(46) ve Kıyas Ayğan(50) kardeşleri pompalı tüfekle öldüren Talip A.(38) yakalanırken, iki kardeşi derdini dinlemek istemeyip tersledikleri için öldürdüğünü söyledi.
Dün gece, Derince meydana gelen olayda, Talip A. kahvehanede birlikte alkol aldığı İlhami Ayğan ve Kıyas Ayğan ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Talip A., pompalı tüfek ile iki kardeşi vurarak öldürdü. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın ardından kaçan Talip A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Polis
, Talip A.'nın İzmit Akpınar
Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi. Gece saat 03.00'te düzenlenen baskınla Talip A. yakalanırken, saklanmasına yardım ettikleri belirlenen M.D.(51), S.A.(59), M.M.(52) ve F.Y.(41) de gözaltına alındı.
'BEN GARİBANIM' DİYEREK DERDİNİ ANLATMAK İSTEMİŞ
Talip A.'nın ifadesinde, İlhami Ayğan ve Kıyas Ayğan kardeşler ile olayın gerçekleştiği kahvehanede birlikte içki içtiklerini, bu sırada kendisinin, 'Ben garibanım' diyerek derdini anlatmak istediği, kardeşlerin ise 'Şimdi senin derdini mi dinleyeceğiz' diyerek kendisini terslediği ve bu yüzden tartışma çıktığını söylediği öğrenildi. Tartışmanın büyümesi üzerine Talip A.'nın kahvehanenin 50 metre ilerisindeki yazıhanesine giderek pompalı tüfeğini aldığı ve geri dönerek iki kardeşi öldürdüğü belirlendi.
OLAYIN ARDINDAN İÇKİ İÇİP EĞLENDİ
Kaçtığı sırada tüfeği tekrar aynı yazıhaneye atan Talip A., daha sonra M.D. ile buluşarak S.A.'ya ait eve gitti. Burada S.A., M.M. ve F.Y. ile buluşan Talip A. ve M.D., içki içip eğlenmeye devam etti. Talip A.'nın cinayet işlediğini S.A., M.M., F.Y. ve M.D.'ye söylemesi üzerine, Talip A.'yı bulundukları binanın sığınağına indirerek burada sakladı. Talip A. ve kendisini saklayanlar polisin operasyonu ile yakalandı.
Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.