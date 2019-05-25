KOCAELİ Destici: Kimse aklından yeni bir sözde çözüm süreci geçirmesin

Destici: Kimse aklından yeni bir sözde çözüm süreci geçirmesin BBP
Genel Başkanı Mustafa Destici
, müzakere ile terörün yenilemeyeceğini belirterek, "Kimse aklından yeni bir sözde çözüm ya da müzakere süreci geçirmesin" dedi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin il başkanlığı tarafından Kocaeli
'nin Kartepe
ilçesindeki bir restoranda düzenlenen iftara katıldı. İftar sonrasında partililere hitap eden Destici, "Rahmetli genel başkanımız, Muhsin başkanımız, mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun. Hep bu terörle mücadele konusunda şunu söylerdi; 'Terörü yenmek istiyorsanız, terörle mücadelede başarılı olmak istiyorsanız, iki şeyi yapacaksınız. Bunlardan birincisi, terörle müzakere değil mücadele edeceksiniz. Müzakere ile terörü yenemezsiniz. Neden? Çünkü bunlar ipi dışarıda olan maşalar. Kendi kararlarını kendileri vermiyorlar. Bunlar batının, ABD
'nin, İsrail
'in, siyonistlerin, emperyalistlerin uşakları. Dolayısıyla onlar 'Dur' demeden durmazlar. Dolayısıyla onlarla yapılacak müzakerenin, onlarla yapılacak görüşmenin ya da görüşmelere izin vermenin terörle mücadeleye hiçbir faydası yoktur ve bugüne kadar da olmadığı görülmüştür. Onun için asla ve kata hiç kimse aklından yeni bir sözde çözüm ya da müzakere süreci geçirmesin" diye konuştu.
Merhum Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu
'nun sözlerini hatırlatmayı sürdüren Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"İkincisi, 'Terörü yenmek istiyorsanız tüm unsurlarıyla topyekün mücadele edeceksiniz' diyor. Son 4 senedir bu uygulanıyor. Terörün tüm unsurlarıyla, topyekün mücadele ediliyor. Hem dağdaki terörist ile, hem şehirdekiyle, hem belediyelere sızmışsa oradakiyle, hem meclistekiyle, hepsiyle mücadele ediliyor. Neticede başarı elde edildi. Hem ülke içinde başarı elde edildi. Hem dışarıda başarı elde edildi. Dolayısıyla da rahmetli genel başkanımızın ne kadar doğru bir tespit yaptığını da bu süreçte görmüş olduk. Dolayısıyla tekrar yanlışa dönmenin ne ülkeye, ne millete, ne de hiç kimseye bir faydası yok. Ama bazı, geçmişte o sözde çözüm sürecini Türkiye
'ye yaşatan akıl hocaları, belli networkler, belli çevreler yine bazı kulaklara bunu fısıldıyorlar. 'Başarı elde etmek istiyorsanız tekrar bir görüşseniz' ya da İmralı
canisiyle, terörist başıyla, avukatlarının görüşmesine müsaade edilmesi. Bunu asla ve kata onaylamıyoruz, doğru bulmuyoruz. Çünkü adalet de bunu doğru bulmaz. O kundaktaki bebeler, Nurcan Karakaya
, onun kundaktaki evladı, Aybüke öğretmen, Necmettin öğretmen, şehit polislerimiz, şehit askerlerimiz, sivil vatandaşlarımız, bombaların parçaladığı sivil vatandaşlarımız bugün analarıyla, babalarıyla, avukatlarıyla, kardeşleriyle görüşebiliyor mu ki, terörist başının, İmralı canisinin görüşmesine izin veriliyor. Bunu asla kabul etmiyoruz"