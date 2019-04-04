Kocaeli Devlet Hastanesi'nden Yükselen Alevler Paniğe Neden Oldu
1 saat önce
Kocaeli Devlet Hastanesi'nden yükselen alevler paniğe neden oldu Hastanenin dış cephesinde çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldüKOCAELİ - Kocaeli Devlet Hastanesi'nin Onkoloji Bölümü'nün dış cephesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Kocaeli Devlet Hastanesi
'nden yükselen alevler paniğe neden oldu
Hastanenin dış cephesinde çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü
KOCAELİ - Kocaeli Devlet Hastanesi'nin Onkoloji Bölümü'nün dış cephesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Olay, Kocaeli Devlet Hastanesi Onkoloji Bölümü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Onkoloji Bölümü'nün yangın merdiveni kısmında henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda hastanenin dış cephesinde yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye çok sayıda sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler hastanenin iç kısmına sıçramadan kontrol altına alındı. Çıkan yangında dumandan etkilenen olmazken, hastanenin dış cephesinde maddi hasar oluştu.
Ekipler yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:33 Kaynak: İHA
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