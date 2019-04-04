Kocaeli Devlet Hastanesindeki Yangın Paniğe Neden Oldu
1 saat önce
Kocaeli Devlet Hastanesinin Onkoloji Bölümünün dış cephesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Kocaeli
Devlet Hastanesinin Onkoloji Bölümünün dış cephesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Olay, Kocaeli Devlet Hastanesi Onkoloji Bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Onkoloji Bölümünün yangın merdiveni kısmında henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda hastanenin dış cephesinde yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye çok sayıda sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler hastanenin iç kısmına sıçramadan kontrol altına alındı. Çıkan yangında dumandan etkilenen olmazken, hastanenin dış cephesinde maddi hasar oluştu.
Ekipler yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı. - KOCAELİ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:35 Kaynak: İHA
Başkan Büyükakın İlk Sözünü Tuttu
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, Göreve Geldiği İlk Gün Sözünü Tuttu
Talihsiz Kadın, 10 Yaşındaki Kızının Gözleri Önünde Başından Vurularak Öldürüldü
Korkunç İddia: "Sen Oy Vermedin" Deyip Engelli Adamı Dövdüler