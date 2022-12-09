Gençleri kırmayan Dilovası Belediye Başkanı yöresel oyuna eşlik etti

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir sosyal medya hesabı üzerinden gençlerle buluştuğu anları yayınladı. O anları yüzlerce kişi izledi.

PATİK DOKUMA OYUNUNA EŞLİK ETTİ

Yayınladığı videoda yöresel bir oyun olan "Patik Dokuma"ya eşlik eden Şayir, "Gümüşhane Sarışeyh Köy Derneği'nin gençleri ile buluşup, gençlerimize yönelik yaptığımız çalışmaları anlattık" dedi.

KAMERAYA YANSIDI

Başkan Şayir, açıklamalarının devamında "Sonra gençlerimiz bölgenin yöresel "Patik Dokuma" oyununa eşlik etmemi istediler. Bizde geri çevirmedik" ifadelerini kullandı. Öte yandan o anlar kameraya da yansıdı.