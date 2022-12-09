Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir sosyal medya hesabı üzerinden gençlerle buluştuğu anları yayınladı. O anları yüzlerce kişi izledi.
Yayınladığı videoda yöresel bir oyun olan "Patik Dokuma"ya eşlik eden Şayir, "Gümüşhane Sarışeyh Köy Derneği'nin gençleri ile buluşup, gençlerimize yönelik yaptığımız çalışmaları anlattık" dedi.
Başkan Şayir, açıklamalarının devamında "Sonra gençlerimiz bölgenin yöresel "Patik Dokuma" oyununa eşlik etmemi istediler. Bizde geri çevirmedik" ifadelerini kullandı. Öte yandan o anlar kameraya da yansıdı.
Son Dakika › Yaşam › Gençleri kırmayan Dilovası Belediye Başkanı yöresel oyuna eşlik etti - Son Dakika