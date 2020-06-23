KOCAELİ Dilovası'nda fabrika yangını - Son Dakika

KOCAELİ Dilovası'nda fabrika yangını
Dilovası'nda fabrika yangını (2)YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yer kaplamaları ve suni çim üreten fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2,5 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Dilovası'nda fabrika yangını (2)
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yer kaplamaları ve suni çim üreten fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2,5 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Büyük çapta hasar gören fabrikada itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, yangın sırasında içeride kimsenin olmadığını belirterek, "Bu akşam 22.10 civarında yangın ihbarı alındı. Fabrikaya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve diğer itfaiye ekipleri müdahale etti. İlk müdahalede 10 araç müdahalede bulundu. Yangında şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Şu an itibariyle etraftaki diğer fabrikalara sıçrama ihtimali yok. İçeride çalışan işçimiz yoktu. Bütün ekip akşam mesai bitimiyle beraber fabrikadan ayrılmış içeride çalışan hiç kimse yok. Yangın sebebi şu an itibariyle belli değil. İtfaiyenin çalışmaları bittikten sonra yangının çıkış sebebi araştırılmaya başlanacak. İçerideki kamera kayıtlarının da incelenmesi gerekiyor ama çok şükür bir can kaybımız yok." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 01:34 Kaynak: DHA
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